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AstraZeneca обновит инструкцию к COVID-вакцине

AstraZeneca обновит инструкцию к COVID-вакцине

В ЕС предложили компании добавить в документ призыв к привитым немедленно обращаться к врачам при возникновении некоторых симптомов.
Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca обновит правила применения своей вакцины от коронавируса, как ей рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Соответствующее заявление обнародовано на сайте компании в четверг, 18 марта.

Отмечается, что и ЕМА, и британское Управление по регулированию здравоохранения в области лекарственных средств (MHRA) признали препарат AstraZeneca безопасным и эффективным, передает korrespondent.net.

"AstraZeneca продолжит тесно сотрудничать с органами здравоохранения, чтобы обеспечить надлежащее использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Компания признает и будет выполнять рекомендации PRAC (Комитет по оценке рисков фармаконадзора EMA - ред.), включая обновление информации о продуктах", - указано в сообщении.

В частности, медрегулятор ЕС рекомендовал добавить в инструкцию к COVID-вакцине призыв к привитым немедленно обращаться к врачам при возникновении таких симптомов, как затрудненное дыхание, отек или чувство холода в руках или ногах, боли в животе или груди и другие.

При этом в AstraZeneca подчеркнули, что "в очень редких случаях серьезных тромбоэмболических событий с тромбоцитопенией причинная связь с вакциной не доказана, но она возможна и заслуживает дальнейшего анализа".

Напомним, накануне в ВОЗ также заявили, что применение вакцины компании AstraZeneca нужно продолжать, поскольку ее преимущества намного перевешивают риски.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:25
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