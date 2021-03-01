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Хозсубъекты освободят от госпошлины за регистрацию торгового знака «Покупай приднестровское!»

Хозсубъекты освободят от госпошлины за регистрацию торгового знака «Покупай приднестровское!»

На заседании Правительства были рассмотрены предложения, направленные на реализацию государственной политики в области развития предпринимательской деятельности.

Заместитель министра экономического развития Наталья Ситкина рассказала, что в целях поддержки местных товаропроизводителей на протяжении нескольких лет в Приднестровье действует проект «Покупай приднестровское!».

Он реализовывается путём обозначения товарным знаком приднестровских продуктов на маркировке и упаковке, а также размещения товарного знака на прилавках магазинов. Этот механизм предполагает заключение лицензионных договоров, подлежащих государственной регистрации, передает novostipmr.com.

Инициативой отменяется уплата пошлины за регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. Также от уплаты пошлины освободят и те предприятия, которые продают приднестровскую продукцию.

«Указанное предложение направлено на облегчение процесса подключения товаропроизводителей и торговых предприятий к проекту “Покупай приднестровское!”», – подчеркнула Наталья Ситкина.

Основанием для освобождения от уплаты пошлины за регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания станет заключение соответствующего уполномоченного органа, сообщается на сайте Правительства.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
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