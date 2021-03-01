На заседании Правительства были рассмотрены предложения, направленные на реализацию государственной политики в области развития предпринимательской деятельности.
Заместитель министра экономического развития Наталья Ситкина рассказала, что в целях поддержки местных товаропроизводителей на протяжении нескольких лет в Приднестровье действует проект «Покупай приднестровское!».
Он реализовывается путём обозначения товарным знаком приднестровских продуктов на маркировке и упаковке, а также размещения товарного знака на прилавках магазинов. Этот механизм предполагает заключение лицензионных договоров, подлежащих государственной регистрации, передает novostipmr.com.
Инициативой отменяется уплата пошлины за регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. Также от уплаты пошлины освободят и те предприятия, которые продают приднестровскую продукцию.
«Указанное предложение направлено на облегчение процесса подключения товаропроизводителей и торговых предприятий к проекту “Покупай приднестровское!”», – подчеркнула Наталья Ситкина.
Основанием для освобождения от уплаты пошлины за регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания станет заключение соответствующего уполномоченного органа, сообщается на сайте Правительства. novostipmr.com