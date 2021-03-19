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Глава UFC объявил о выходе Хабиба Нурмагомедова на пенсию

Глава UFC объявил о выходе Хабиба Нурмагомедова на пенсию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом в Twitter написал глава UFC Дэйна Уайт.

«Он стопроцентно официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт

12 февраля Уайт заявил, что отказывается лишать российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса. Уайт рассказал, что в скором времени встретится с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. «UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб — чемпион. Мы с ним поужинаем и посмотрим, что будет дальше», — добавил глава промоушена.

Нурмагомедов отреагировал на слова главы UFC о выходе россиянина на пенсию

Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, объявившего о выходе россиянина на пенсию. Спортсмен дал комментарий в своем Instgram.

Боец выложил совместную фотографию с функционером и выразил слова благодарности Уайту и всей команде UFC за возможность проявить себя. Он также отметил, что у них состоялся разговор между настоящими мужчинами. Кроме того, Нурмагомедов выразил надежду, что болельщики поймут его решение завершить карьеру.

Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова ранее в пятницу, 19 марта. За месяц до этого глава UFC отказывался лишать россиянина чемпионского пояса и анонсировал встречу с бойцом.

Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:35
  • DTV
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