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Условия въезда в Украину ужесточат

Условия въезда в Украину ужесточат

Минздрав предлагает правительству ввести обязательный отрицательный результат ПЦР-теста для въезда в страну.

Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования накоронавирус, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, пишет korrespondent.net.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает", - сказал министр.

"Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов", - добавил он.

Также Степанов объявил об окончании первого этапа вакцинации и переходу ко второму со следующей недели. На данный момент привили почти 93 тысяч человек.
korrespondent.net
  • Сегодня, 14:28
  • DTV
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