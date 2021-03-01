Минздрав предлагает правительству ввести обязательный отрицательный результат ПЦР-теста для въезда в страну.
Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования накоронавирус, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, пишет korrespondent.net.
"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает", - сказал министр.
"Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов", - добавил он.
Также Степанов объявил об окончании первого этапа вакцинации и переходу ко второму со следующей недели. На данный момент привили почти 93 тысяч человек. korrespondent.net