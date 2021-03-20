Участники акции в поддержку активиста Стерненко пытались попасть в Офис президента. Вход в здание закидали дымовыми шашками, также подожгли табличку, разбили окна, залили красной краской и разрисовали стены.
Возле Офиса Президента вечером в субботу, 20 марта, началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. У входа в здание собралось более 1000 активистов. Они обстреливают здание из пиротехники и пытаются проникнуть вовнутрь, сообщает korrespondent.net ссылаясь на PavlovskyNews.
Отмечается, что сторонники Стерненко, который сегодня в СИЗО празднует свой день рождения, подожгли табличку Офиса президента. Полицейские пытались оттеснить протестующих от входа в ОП, но у них это не получилось. После чего митингующие начали бросать файеры и оттеснили их.
Отмечается, что заполнена вся площадь под Офисом президента.
Протестующие расписывают здание на Банковой и взрывают петарды.
Внутри здания журналисты заметили военных в полной амуниции.
Собравшиеся на акцию Не слышишь? Увидишь требуют отпустить приговоренного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко. Они скандируют: "Авакова в отставку", "Слава Украине - Героям слава", "Свободу Стерненко - Волю всем".
Напомним, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.
После этого в стране прошла серия акций протеста. В частности, протестующтие забросали фаерами и петардами здание Офиса генпрокурора и потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.
Участники акции протеста у ОП выдвинули требования
Сторонники активиста Стерненко требуют отставки главы МВД и генпрокурора, а также освобождения активистов. Участники проходящей в субботу, 20 марта, акции протеста у Офиса президента выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.
Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко требуют:
- отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,
- освободить Стерненко и Андрея Антоненко,
- ввести санкции против Андрея Портнова.
Отмечается, что протестующие жгут много файеров и бросают их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску.
Когда из бокового входа здания вышли несколько десятков полицейских в специальном снаряжении, в их сторону пошли участники акции, скандируя: "Аваков - черт".