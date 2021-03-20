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Офис президента обстреливают из пиротехники

Офис президента обстреливают из пиротехники

Участники акции в поддержку активиста Стерненко пытались попасть в Офис президента. Вход в здание закидали дымовыми шашками, также подожгли табличку, разбили окна, залили красной краской и разрисовали стены.

Возле Офиса Президента вечером в субботу, 20 марта, началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. У входа в здание собралось более 1000 активистов. Они обстреливают здание из пиротехники и пытаются проникнуть вовнутрь, сообщает korrespondent.net ссылаясь на PavlovskyNews.

Отмечается, что сторонники Стерненко, который сегодня в СИЗО празднует свой день рождения, подожгли табличку Офиса президента. Полицейские пытались оттеснить протестующих от входа в ОП, но у них это не получилось. После чего митингующие начали бросать файеры и оттеснили их.

Отмечается, что заполнена вся площадь под Офисом президента.

Протестующие расписывают здание на Банковой и взрывают петарды.

Внутри здания журналисты заметили военных в полной амуниции.

Собравшиеся на акцию Не слышишь? Увидишь требуют отпустить приговоренного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко. Они скандируют: "Авакова в отставку", "Слава Украине - Героям слава", "Свободу Стерненко - Волю всем".





Напомним, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

После этого в стране прошла серия акций протеста. В частности, протестующтие забросали фаерами и петардами здание Офиса генпрокурора и потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.

Участники акции протеста у ОП выдвинули требования


Сторонники активиста Стерненко требуют отставки главы МВД и генпрокурора, а также освобождения активистов.
Участники проходящей в субботу, 20 марта, акции протеста у Офиса президента выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.

Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко требуют:

- отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,

- освободить Стерненко и Андрея Антоненко,

- ввести санкции против Андрея Портнова.

Отмечается, что протестующие жгут много файеров и бросают их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску.

Когда из бокового входа здания вышли несколько десятков полицейских в специальном снаряжении, в их сторону пошли участники акции, скандируя: "Аваков - черт".

Офис президента обстреливают из пиротехники
Офис президента обстреливают из пиротехники
Офис президента обстреливают из пиротехники
Офис президента обстреливают из пиротехники
Офис президента обстреливают из пиротехники
Офис президента обстреливают из пиротехники
korrespondent.net
  • 20-03-2021, 20:53
  • DTV
  • Просмотров: 85
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