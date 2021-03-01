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Рабочая дискуссия членов Оперштаба

Рабочая дискуссия членов Оперштаба

На заседании Оперативного штаба при Президенте по профилактике и предотвращению распространения вируса говорили о растущей нагрузке на сеть инфекционных стационаров. Несмотря на то, что на днях возобновил работу COVID-госпиталь в Григориополе, развернуты дополнительные койко-места в Слободзейской больнице, на сегодняшний день занято больше 97% коечного фонда. Чтобы увеличить его еще на 315 единиц, решено временно перепрофилировать под коронавирусный госпиталь бендерский Центр матери и ребенка. Пациентов этого учреждения будут принимать в тираспольском ЦМиР. Президентом даны соответствующие поручения. На организационно-подготовительные мероприятия отведен один день. Глава государства подчеркнул, что вновь открываемые филиалы должны быть своевременно обеспечены подготовленными кадрами и медикаментами. При необходимости, бендерские педиатры и иные профильные специалисты будут командированы в столичный центр, нагрузка на который, естественно, возрастет. Вадим Красносельский отметил, что в период пандемии понятие «иногородний пациент» не должно применяться, передает пресс-служба главы государства.

Говоря в целом о ситуации с кадровым обеспечением детских больниц, Вадим Красносельский обозначил возросшее число обращений граждан, которые сетуют на отсутствие специалистов-педиатров. Президент подчеркнул, что эта проблема давно на слуху и не теряет актуальности, несмотря на то, что в приднестровском госуниверситете есть медицинский факультет, который ежегодно выпускает молодых специалистов. Кадровый дефицит в отдельных секторах сферы здравоохранения говорит об отсутствии системности в работе, в основе которой должно быть плотное взаимодействие вуза с Минздравом, считает Вадим Красносельский. Он отметил, что в ближайшее время проведет отдельное совещание, посвященное данной проблематике.

Особое внимание уделили в ходе заседания Оперативного штаба ситуации с обеспечение медучреждений кислородом. Растущая нагрузка на инфекционные госпитали, а также большое число пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке (на данный момент около трехсот носителей коронавируса отнесены к категории тяжелых больных) увеличивают и потребность в кислородных концентраторах и баллонах. Только за вчерашние сутки в одной лишь РКБ заменили свыше пяти сотен баллонов с кислородом. Оборот очень большой, и малейший сбой в поставках чреват непоправимыми последствиями. Важны логистика поставки и четкий механизм замены, отмечали главврачи. Обсуждался вариант размещения станции наполнения кислородных баллонов на территории столицы (сейчас – в Рыбнице).

Говорили на совещании и о ситуации с детской заболеваемостью COVID-19. По словам главного санитарного врача республики Натальи Берил, с наступлением каникулярного периода регистрация случаев инфицирования школьников пошла на убыль. При этом отмечен рост заболеваемости среди сотрудников учебных заведений. Члены Оперштаба связывают это с нахождением персонала некоторых школ на рабочих местах. Вадим Красносельский категорически запретил присутствие учителей и других работников образовательных учреждений в стенах школ во время каникул, продленных именно для того, чтобы разобщить коллективы в пик заболеваемости. Неблагополучна пока эпидемиологическая ситуация и в дошкольном секторе. По последним данным на карантин закрыто два детских сада и 48 отдельных групп.

Что касается организации учебного процесса после 1 апреля, то решение о его форме будет принято на следующем заседании Оперативного штаба – в четверг.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:48
  • DTV
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