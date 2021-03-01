В октябре 2020 года Верховный Совет принял изменения закона «О занятости населения» и закона «О социальной защите инвалидов». Они дают возможность становиться на учет в центры занятости инвалидам I и II групп. При этом пособие по безработице им не выплачивается. Но можно бесплатно за счет государства пройти курсы обучения какой-либо профессии, если в списке вакансий нет подходящей работы, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Работа с гражданами этой группы заключается в основном в консультировании и информировании, куда можно трудоустроиться. К сожалению, на сегодняшний день на предприятиях нет специализированных мест. Мы надеемся, что они будут появляться. Наша задача – помочь тем, кто может по состоянию здоровья приобрести новую профессию», – рассказала заместитель директора Центра социального страхования и защиты по страхованию от безработицы г. Бендеры Светлана Онуфриенко.
В Верховном Совете отметили, что сейчас действует закон, который освобождает республиканские общественные организации слепых и глухих от уплаты налога на доходы от продаж при условии, что половина работников являются инвалидами, а на их социальные нужды направляются не менее 50% суммы начисленного налога.
«Благодаря этой норме закона сохранили рабочие места, но, к сожалению, процент работающих инвалидов очень маленький – чуть более полутора тысяч человек из довольно большого количества граждан. Мы понимаем возможности наших предприятий, ограничения в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Но важно не только инвалидам предложить становиться на учет в центры занятости, но и предприятиям предложить вакансии. Принятые законодательные изменения могут дать положительный эффект в трудоустройстве инвалидов», – отметил председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
В прошлом году 347 человек с инвалидностью обратились в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы. 35 инвалидов третьей группы трудоустроены. Еще 8 пошли учиться на курсы с начала этого года – на пользователя компьютера, бармена-бариста, парикмахера, менеджера.
«Мы сможем предложить и другие курсы, другую профессию, но уже в зависимости от того, что напишет медицинский работник. Первая и вторая группа инвалидности – это группы нерабочие. Нужно осторожно подходить к каждому индивидуально», – подчеркнула заместитель директора Центра социального страхования и защиты г. Бендеры Светлана Онуфриенко.
Инвалидам I или II группы необходимо предоставить в центр занятости реабилитационную карту. Затем, прежде чем направить человека с ограниченными возможностями на курсовую подготовку, проводится профтестирование.
«Профтестирование такое же, как и для выпускников школ, для людей, у которых нет ограничения по состоянию здоровья. По результатам тестирования мы выбираем направление, которое подходит инвалиду. Педагогам, которые ведут курсовую подготовку, объясняем, какие есть ограничения по состоянию здоровья. И дальше подбирается индивидуальная программа для его профобучения», – пояснила специалист по профобучению и профконсультации отдела содействия занятости Центра социального страхования и защиты г. Бендеры Людмила Кучерявцева.
Благодаря действию закона на учет в центр занятости г. Бендеры встала параспортсменка Марина Мустяца как инвалид II группы. Девушка занимается настольным теннисом уже семь лет. На чемпионатах международного и республиканского уровня параспортсменка занимает призовые места. В раннем детстве у нее выявили заболевание, поражающее суставы. Каждый шаг приносит боль. Но оптимист по жизни, Марина всегда стремится к саморазвитию. Скоро она пойдет учиться на компьютерные курсы.
«Я люблю на компьютере заниматься, знаю почти всё, но есть нюансы, какие-то детали, которых не знаю. Хорошо, мне родители помогают. Но самой хочется развивать себя, самой хочется зарабатывать. Испытываю боль, но надо идти вперед», – сказала параспортсменка Бендерского клуба «Инвапанспорт» Марина Мустяца.
Сейчас из-за карантина обратиться в центр занятости можно только дистанционно. Полную консультацию специалисты дают по телефону. Документы можно направить по почте или на электронный адрес. У входа в здание установлена кнопка вызова. Такие кнопки устанавливают для маломобильных групп населения – инвалидов и пожилых людей, а в условиях карантина – для всех, кто обращается в службу занятости. vspmr.org