В Госслужбе по культуре и историческому наследию ПМР прошло совещание, посвящённое обновлению книжного фонда в учреждениях библиотечной сети республики.
В рамках исполнения поручений Президента и Правительства создана рабочая группа, в которую вошли ведущие специалисты библиотечных учреждений, представители Госслужбы по культуре, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, бендерской типографии «Полиграфист».
Рабочая группа представила анализ необходимости обновления книжного фонда с учётом потребности в книгах на официальных языках (русский, молдавский, украинский), а также зарубежных авторов, передает novostipmr.com.
Специалисты рассмотрели механизм приобретения изданий для пополнения фондов библиотек, в том числе в торговых сетях Приднестровья, а также возможность обновления книжного фонда путём выпуска печатной продукции на территории ПМР.
Начальник Государственной службы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз дала ряд поручений, среди которых изучение потребности в обновлении книжных фондов в соответствии с существующими нормативами и с учётом имеющихся в наличии изданий на 2022–2024 годы.
По результатам анализа возможные варианты решения направят в Правительство и Министерство экономического развития. В дальнейшем необходимые средства будут включены в программу Фонда капитальных вложений на 2022 год, сообщается на сайте Госслужбы по культуре.
Напомним, что ранее глава государства при объезде городов и районов республики поручил начать работу по обновлению всех библиотечных фондов. novostipmr.com