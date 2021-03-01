Юбилейный 110-й чемпионат мира по фигурному катанию войдет в историю как первый, на котором весь пьедестал заняли российские одиночницы - 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.
После короткой программы лидировала Щербакова с 81 баллом, Туктамышева шла второй (78,86), Трусова - только 12-й (64,82). Но как бы катастрофически не выглядела ситуация для этой спортсменки, большинство специалистов сходилось во мнении - еще не все потеряно, нужно идти ва-банк и делать все, что умеешь. И дальнейшие события - это, пожалуй, уже готовый сценарий для очередного спортивного блокбастера, на которые в последнее время не скупится российский кинематограф, передает ТАСС.
Утренняя тренировка спортсменок заставила понервничать - Трусова в прогоне попробовала сделать три четверных прыжка, но упала с четверного сальхова, сорвала выезд с четверного тулупа, но справилась с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа. Щербакова не самым удачным образом штурмовала четверной флип. Туктамышева вообще ушла с середины тренировки. Конечно, судить по тренировкам о предстоящем прокате непозволительно, но все-таки предательские сомнения были.
Позже стало понятно, что тренерский штаб Трусовой во главе с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко настроен весьма серьезно - фигуристка заявила пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, он же в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной тулуп. Кататься Трусовой предстояло под 13-м номером - чем не разгонная площадка для "Русской ракеты", которая поставила себе задачу во что бы то ни стало влететь в число призеров чемпионата мира.
Из пяти заявленных четверных прыжка Трусовой более-менее удались три - флип, за который судьи поставили фигуристке "неясное ребро", тулуп в каскаде с тройным сальховом и еще один сольный тулуп. Риск оправдался, и в результате Трусова действительно попала в первую тройку, причем лидером, и оставалась им до самого конца соревнований, пока в борьбу не включились Туктамышева и Щербакова.
Слезы "Императрицы" 24-летняя Тутамышева шла к нынешнему чемпионату мира долгие шесть лет. Спортсменка, не попавшая на Игры в Сочи, выиграла чемпионат мира 2015 года в Шанхае, но затем ученице Алексея Мишина пришлось преодолеть немало проблем, в том числе и со здоровьем. На Олимпиаду в Пхенчхане Туктамышева снова не пробилась, как и на чемпионат мира 2019 года в Сайтаме, а турнир 2020 года в Монреале был отменен. Свой шанс попасть в Стокгольм Туктамышева вырвала потом и кровью, завоевав путевку в финале Кубка России.
Чего стоило спортсменке, которая в 24 года умудряется исполнять три тройных акселя в двух программах, совладать с нервами в произвольной программе в шаге от призового места, известно только ей. Но железный характер Елизаветы и два тройных акселя в сочетании с яркой программой "Хроники заводной птицы" свое дело сделали - услышав оценки и осознав, что она как минимум в призах чемпионата мира, Туктамышева не стала сдерживать слезы.
Еще в Москве, после финала Кубка России, Туктамышева сказала, что так давно не была на чемпионатах мира, что в Стокгольме будет просто получать удовольствие от участия в турнире. И медальных задач не ставила. Человек предполагает, а высшая спортивная справедливость все-таки, наверное, существует - за произвольную программу Туктамышева получила 141,60 балла (итоговый результат - 220,46). Выступавшей после Елизаветы японке Рике Кихире, идущей по итогам короткой программы второй, было очень непросто, в результате фигуристка осталась далеко за пределами первой шестерки, чем дала ясно понять - на медаль Трусовой она уже не претендует.
Финальную точку предстояло поставить трехкратной чемпионке России Анне Щербаковой. С бременем лидерства и непростым последним стартовым номером ученица Этери Тутберидзе справилась, несмотря на сложнейший сезон, долгое восстановление после болезни и невероятно трудный чемпионат России в Челябинске, после которого полстраны еще долго обсуждало - а стоило ли так рисковать здоровьем девочки ради победы на национальном чемпионате. Полупрозрачная, будто сотканная из воздуха девушка откатала свою программу так, что сомнений в ее победе к последним секундам выступления уже не оставалось - 152 балла, в сумме - 233,17. Туктамышева занимает второе место, Трусова - третье, и под первый концерт Чайковского под своды арены Ericcson Globe поднимаются три синих флага с логотипом Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR).
"Выстояли" Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, до этого соблюдавший традицию никогда не давать комментариев до конца соревнований, за день до завершения турнира заявил: "Наши девчонки выстояли. Впервые в истории весь пьедестал чемпионата мира в женском одиночном катании - это наши девочки. Молодцы".
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила девушек и их тренеров за выдающееся достижение. "Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. И мы радуемся".
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова сравнила турнир одиночниц с детективным романом. "Когда гениальный режиссер создает фильм, ты не знаешь, чем все кончится, и вот сегодня было именно так. До последней секунды мы не понимали, не знали, как все распределится. Это классно, настоящее счастье".
Елена Буянова, тренер первой в истории российской олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, отметила: "У каждой спортсменки в этом году был свой сложный путь к пьедесталу, потому что легких путей не бывает в спорте никогда, и он пройден. Это более значимо для каждой. Аня с Сашей - дебютантки такого взрослого турнира, и они на пьедестале, а Лиза, конечно, просто восхищает - эта девушка проходит через года, через расстояния, через стены, и она на пьедестале".
Сами спортсменки пока пытаются осознать произошедшее, разбирают свои ошибки и уже думают о следующих задачах. Щербакова в первую очередь сейчас радуется тому, что смогла сделать себе ко дню рождения (он у спортсменки 28 марта) лучший из подарок из возможных, но выступлением осталась недовольна. "Я не всем довольна в своем прокате, но точно знаю - боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать нигде. Безумно рада, как все закончилось, не ожидала такого хорошего исхода".
Туктамышева призналась, что последний год был непростым для всех, но серебро чемпионата мира дает ей силы сделать все, чтобы успешно провести следующий сезон и отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Трусова осталась недовольна ошибками, но рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. А что до целей, то "Русская ракета" непреклонна: "Моя цель - выполнять пять четверных, дальше посмотрим". tass.ru