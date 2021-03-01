Dnestr.TV

 
0

В России экспортную пошлину на подсолнечник поднимут до 50%

В России экспортную пошлину на подсолнечник поднимут до 50%

Ставка пошлины на экспорт семян подсолнечника из России с 1 июля по 1 сентября составит 50%, но не менее $320 за одну тонну, сообщило Минэкономики РФ. Оно отметило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, входящая в состав правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, одобрила ставку. Также комиссия одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября, передает kommersant.ru.

Раньше пошлина на подсолнечник составляла 30% и не меньше €165. Решение комиссии, по сообщению Минэкономики, направлено на стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России, сохранение объема продукции на внутреннем рынке и «защиту граждан от скачков цен на международном рынке».

Размер пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября составит 70% разницы между базовой ценой ($1 тыс.) и индикативной (будет определяться по данным Reuters). Пошлина будет применяться до 1 сентября 2022 года.

Комиссия также одобрила продление до 1 сентября пошлины на семена рапса: ее ставка будет составлять 30%, но не менее €165. Помимо этого по итогам заседания в Евразийскую экономическую комиссию будет внесено предложение о тарифной льготе на ввоз белого сахара с 15 мая по 1 сентября. Квоту для России предлагается установить на уровне 350 тыс. т.
kommersant.ru
  • Сегодня, 16:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна