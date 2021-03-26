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Горрайсоветы Приднестровья объединяются в единую ассоциацию

Горрайсоветы Приднестровья объединяются в единую ассоциацию

Тираспольский городской Совет вышел с инициативой создания Ассоциации «Совет муниципальных образований Приднестровской Молдавской Республики». Идею ее создания поддержала Россия. Международная Ассамблея крупных городов и столиц СНГ, куда входит и Тирасполь, одобрила инициативу приднестровских коллег. Там заверили, что будут оказывать содействие по многим направлениям.

Председатель Тираспольского городского Совета Вадим Дони провел первое заседание с председателями городских и районных Советов в режиме онлайн. Целями создания данной Ассоциации являются: координация деятельности Советов народных депутатов городов и районов, организация взаимопомощи, проведение мероприятий по вопросам стабилизации экономического положения, социальной защиты и оказания услуг населению, а также организация взаимодействия с иными ассоциациями муниципальных образований регионов Российской Федерации и городов других стран, сообщается на сайте городского Совета народных депутатов города Тирасполь.

«Мы подпишем соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии местных Советов народных депутатов городов и районов Приднестровской Молдавской Республики. Планируется начать совместную работу для обмена опытом по вопросам органов местного самоуправления. В Республике есть города и районы, у которых отсутствуют взаимоотношения с городами других стран. Мы хотим, чтобы они наладили международные связи. Тем самым, мы заявляем не только о себе, мы заявляем о нашей республике. Мы хотим взаимодействовать как на муниципальном уровне, так и на уровне между ассоциациями. Город Тирасполь уже почти 20 лет состоит в Ассамблее крупных городов и столиц. РФ под аббревиатурой МАГ, в которой присутствует ряд городов с постсоветского пространства.

Тот потенциал сотрудничества, который есть, предлагается расширить и наполнить новым содержанием. И, конечно же, помочь нашим коллегам из Слободзеи, Григориополя, Каменки также наладить сотрудничество на межмуниципальном уровне. 11 марта я участвовал в очередной международной Ассамблее крупных городов и столиц, где обозначил, что в ближайшем времени мы намерены создать ассоциацию. Мы получили заверения, что Ассамблея готова сотрудничать с нами, как с ассоциацией, помогать организационно и делиться своим опытом», - пояснил Вадим Дони. Участники заседания подпишут соглашение и, в свою очередь, предложат сельским и поселковым Советам вступить в Ассоциацию для реализации общих целей, которые будут способствовать развитию местного самоуправления.

tirgorsovet.org
  • Сегодня, 07:13
  • DTV
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