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Переводчик Горбачева Палажченко представил книгу о внешней политике СССР в 1980-е годы

Переводчик Горбачева Палажченко представил книгу о внешней политике СССР в 1980-е годы

Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко представил свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата", в которой он дает оценки советской внешней политике в годы перестройки. Мероприятие прошло в ходе ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction, передает ТАСС.

"Я считаю, что моя книга - это не только документальный рассказ, но и апологетика участников тех событий. Не только с нашей стороны - Горбачева, [министра иностранных дел СССР) Эдуарда Шеварднадзе, [помощника президента СССР по международным делам] Анатолия Черняева, но их партеров по переговорам - [президентов США] Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, госсекретаря Джорджа Шульца, других партнеров по переговорам", - подчеркнул Палажченко.

По его словам, книга основана на трех источниках. "Во-первых, это моя память и некоторые мои записи. Второй источник - это книга, которая в 1997 году вышла в США на английском языке под названием "Годы с Горбачевым и Шеварднадзе", - отметил Палажченко, уточнив, что третьим источником являлись открытые российские и американские архивные материалы, в том числе стенограммы бесед лидеров двух стран.

Он указал, что в книге кроме рассказа о работе в качестве переводчика есть и автобиографические данные. Палажченко отметил, что на страницах оспаривает некоторые существующие в современном российском обществе негативные оценки международной политики СССР в годы перестройки.

Палажченко подчеркнул, что описал в своей книге многие драматичные моменты при подготовке и проведении советско-американских переговоров. Он выразил уверенность, что "тугие узлы" современных российско-американских отношений придется в будущем распутывать и выразил надежду, что современные отечественные дипломаты в его книге "найдут зацепки" для решения этих проблем в будущем.

В ходе презентации Палажченко также коснулся особенностей работы синхронистов в ходе переговоров. Он рассказал о специфике перевода пословиц и афоризмов. В частности, вспомнил о прозвучавшем выражении "ломать страну через колено".
tass.ru
  • Сегодня, 07:19
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