В Киеве работают над созданием системы "паспортизации" вакцинированных от коронавируса и нам тоже надо такую систему, считает президент. Президент Владимир Зеленский на совещании в понедельник, 29 марта, поднял тему введения в Украине паспортов вакцинации. Также на заседании шла речь о поставках вакцин, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет, отмечают в МОЗ, передает korrespondent.net.
"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - прокомментировал Зеленский ситуацию с возможностью введения "паспортов".
Также затронули вопрос задолженности по выплате больничных. На эти цели выделят 400 млн гривен.
В МВД сообщили, что полиция проверила 71 тысячу субъектов хозяйствования по соблюдению правил карантина в 11 регионах, отнесенных к "красной" зоне. Была остановлена работа 90 заведений.
Ранее отвечающий за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что единый для граждан стран-членов Европейского Союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ можно будет скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.