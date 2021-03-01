Такую деконцентрацию планируют провести за два года. В Кабмине уже разработали предложения по перемещению.
Президент Владимир Зеленский предложил перенести министерства из Киева в регионы. О такой инициативе Зеленского рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Он отметил, что такую деконцентрацию органов исполнительной власти можно провести за два года, передает korrespondent.net.
По словам Немчинова, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета министров Украины уже разработал предложения по такому перемещению.
Ожидается, что это позволит получить следующие преимущество:
равное развитие регионов;
рост благоустройства в регионах;
приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
снижение нагрузки на Киев;
создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможностей для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;
стимулирование экономического развития регионов;
ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и сокращение роли чиновников в жизни человека.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал реформу сферы предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью. korrespondent.net