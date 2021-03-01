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Зеленский предлагает перенести министерства в регионы

Зеленский предлагает перенести министерства в регионы

Такую деконцентрацию планируют провести за два года. В Кабмине уже разработали предложения по перемещению.

Президент Владимир Зеленский предложил перенести министерства из Киева в регионы. О такой инициативе Зеленского рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Он отметил, что такую деконцентрацию органов исполнительной власти можно провести за два года, передает korrespondent.net.

По словам Немчинова, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета министров Украины уже разработал предложения по такому перемещению.

Ожидается, что это позволит получить следующие преимущество:

равное развитие регионов;

рост благоустройства в регионах;

приближение процесса формирования и реализации политик к людям;

снижение нагрузки на Киев;

создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможностей для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;

стимулирование экономического развития регионов;

ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и сокращение роли чиновников в жизни человека.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал реформу сферы предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.
korrespondent.net
  • Сегодня, 04:55
  • DTV
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