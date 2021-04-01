В конце марта духовенство Бендерского благочиния приняло решение о проведении благотворительной акции. В рамках которой был организован сбор средств для закупки концентраторов кислорода и пульсоксиметров. В таком медицинском оборудовании ныне ощущается особо острая нужда в ковид-центрах, развернутых в лечебных учреждениях Приднестровья в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Тираспольско-Дубоссаркой епархии..
4 апреля 2021 г. БендерыЗа время, прошедшее с начала акции, священнослужителями и прихожанами Преображенского собора, Свято-Петропавловского монастыря, Иоакимо-Анненской, Александро-Невской, Георгиевской, Андреевской, Сергиевской, Знаменской и Рождество-Богородичной церквей было собрано более 130 тыс. руб. На эти средства были приобретены 7 концентраторов кислорода на 5 литров и один – на 10 литров с двойным подключением, а также 10 пульсоксиметров.
4 апреля, в Неделю Крестопоклонную, благочинный Бендерского благочиннического округа протоиерей Иоанн Калмык от имени духовенства и прихожан передал этот ценный подарок в ГУ «Бендерская центральная городская больница», где в настоящее время развернут ковид-центр. diocese-tiras.org