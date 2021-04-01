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В Бендерах прошла акция «Подарим родителям кислород»

В Бендерах прошла акция «Подарим родителям кислород»

В конце марта​ духовенство Бендерского благочиния приняло решение о​ проведении благотворительной акции. В рамках которой был​ организован сбор средств для закупки​ концентраторов кислорода и пульсоксиметров.​ В таком медицинском оборудовании ныне​ ощущается особо острая нужда в ковид-центрах, развернутых в​ лечебных учреждениях Приднестровья​ в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Тираспольско-Дубоссаркой епархии..

4 апреля 2021 г. БендерыЗа время, прошедшее с начала акции,​ священнослужителями и прихожанами Преображенского собора, Свято-Петропавловского монастыря, Иоакимо-Анненской, Александро-Невской, Георгиевской, Андреевской, Сергиевской, Знаменской и Рождество-Богородичной церквей было собрано более 130 тыс. руб. На эти средства были приобретены​ 7 концентраторов кислорода на 5​ литров и один – на 10​ литров с двойным подключением, а также 10​ пульсоксиметров.​

4 апреля, в Неделю Крестопоклонную, благочинный​ Бендерского благочиннического округа​ протоиерей Иоанн Калмык от имени духовенства и прихожан передал этот ценный подарок​ в ГУ «Бендерская центральная городская больница»,​ где в настоящее время​ развернут ковид-центр.
diocese-tiras.org

  • Вчера, 18:01
  • DTV
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