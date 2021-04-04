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Бразилия обяжет производителей вакцин для животных бороться с COVID-19

Бразилия обяжет производителей вакцин для животных бороться с COVID-19

Власти Бразилии планируют привлечь к работе по расширению вакцинации населения от коронавируса производителей вакцин для животных, сообщает Reuters.
По словам министра здравоохранения страны Марсело Кейроги, бразильские ученые завершают производство собственной вакцины от коронавируса. Однако из-за того, что в текущих условиях ее будет не хватать для покрытия нужд вакцинации, для увеличения производства препарата намерены подключить ветеринарные учреждения, которые производят вакцины для животных, передает iz.ru

«Это делается не только для снабжения внутреннего рынка и увеличения наших мощностей, но и для того, чтобы Бразилия, как лидер в Латинской Америке, могла предложить свои вакцины другим странам», — подчеркнул он.

12 марта стало известно, что власти бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли решение ввести комендантский час из-за распространения COVID-19 в стране.

Запрет касается пребывания граждан на улице, уличной торговли, а также заведений общепита.

В январе бывший глава минздрава латиноамериканского государства Луис Энрике Мандетта высказал мнение, согласно которому действия властей Бразилии могут привести к тому, что новая бразильская мутация SARS-CoV-2 вызовет «мегаэпидемию» в стране.

iz.ru
  • Вчера, 18:03
  • DTV
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