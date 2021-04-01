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Зеленский ввел в действие санкции против Россотрудничества и компании "Волга-Днепр"

Зеленский ввел в действие санкции против Россотрудничества и компании "Волга-Днепр"

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Согласно приложению к документу, санкции введены против российских компаний "СНАБКОМ" и "Специальная производственно-техническая база Звездочка", завода "Спеагрегат", "Завода Молот-Механика", Севастопольского предприятия машиностроительной промышленности "Севмормаш-2М", Центра судоремонта "Дальзавод" и Севастопольского агрегатного завода. В санкционный список также вошли российский "322 авиационный ремонтный завод" и "514 авиационный ремонтный завод". Помимо российских компаний, под санкции также подпали украинские и несколько иностранных предприятий, передает ТАСС.

Ограничения предусмотрены максимальные, по 17 пунктам. Речь идет о блокировке активов, полном прекращении торговых операций, транзита ресурсов, перевозок и полетов по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств и другие. По решению президента, также введены в действие персональные санкции в отношении 10 украинских граждан. Ранее Зеленский назвал этот список "топ-10 украинской контрабанды".

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко призывал СНБО рассмотреть целесообразность деятельности филиала Россотрудничества на территории страны. Согласно его утверждению, "представительство Россотрудничества на Украине и его Российский центр науки и культуры в Киеве под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру". В частности, министра возмутила публикация 9 марта на странице Россотрудничества в Facebook анонса мероприятия под названием "Международный творческий конкурс современных поэтов. День Шевченко", в котором Тарас Шевченко назван "российско-украинским поэтом".

В субботу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил воздержаться от закрытия украинского культурного центра в Москве, выбирая ответные меры, которые, однако, должны обязательно последовать. Он назвал это решение СНБО "очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении" и отметил, что "не надо уподобляться доморощенным националистам".
tass.ru
  • Вчера, 18:06
  • DTV
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