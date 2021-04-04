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Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью

Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью

Берега Сахалина утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в Instagram.
Первые косяки сахалино-хоккайдского стада начали подходить на нерест к юго-западному побережью острова. Часть рыбы выбросило на берег, передает ria.ru

По его словам, благодаря этому явлению стали заметны признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции. Нерестовый ход только начался.

Тихоокеанская сельдь распространена вдоль азиатского побережья от Корейского полуострова до устья реки Лены в Восточной Сибири и вдоль американских берегов.

ria.ru


  • Вчера, 18:12
  • DTV
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