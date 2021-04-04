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В Италии оценили вероятность войны в составе НАТО из-за Украины

В Италии оценили вероятность войны в составе НАТО из-за Украины

В Италии читателей издания Scenarieconomici спросили, готовы ли они участвовать в войне с Россией на стороне НАТО.
«Вопрос, который я хочу вам задать: а вы готовы умереть за Киев?» — написала журналист в опубликованном материале, передает gazeta.ru

В ответ читатели заявили, что находят такую войну бессмысленной.

«По большому счету нам Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими делами займутся», — написал пользователь.

«Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали», – ответил другой пользователь.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам телефонных переговоров с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявил, что в Берлине внимательно следят за ситуацией на Донбассе и призывают к деэскалации конфликта.

gazeta.ru
  • Сегодня, 06:18
  • DTV
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