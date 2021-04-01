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Румынский футбольный клуб лишился тренера после неудачной первоапрельской шутки

Румынский футбольный клуб лишился тренера после неудачной первоапрельской шутки

Тренер румынского футбольного клуба "Индустрия Гальда же Жос" уволился после неудачной первоапрельской шутки руководства.
Об этом рассказал журналист Эмануэль Роши на своей странице в "Твиттере", передает life.ru

Отмечается, что начальство клуба в качестве шутки решило опубликовать статью об увольнении тренера Стефана Фогороси, для чего сговорилось с одним из местных сайтов. В новости сообщалось, что попрощаться с наставником пришлось после трёх неудачных матчей.

Фогороси понял, что сообщение было шуткой, однако обиделся. Он не пришёл на следующую тренировку, а после и вовсе решил покинуть свой пост.

life.ru
  • Сегодня, 06:42
  • DTV
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