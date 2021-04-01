По поручению находящегося в рабочей поездке Главы приднестровского государства, заседание Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса провел Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус. По итогам совещания он в телефонном режиме доложил руководителю страны о положении дел.
Как сообщается на сайте главы государства, загруженность сети временно развернутых на базе различных медучреждений инфекционных стационаров составляет на данный момент 92%. При этом уровень заболеваемости несколько снижен, по сравнению с предыдущей неделей. По мнению Министра здравоохранения, на данный момент острой потребности в открытии дополнительных филиалов инфекционных госпиталей нет. По мере необходимости будут разворачивать дополнительные койко-места в БЦМиР. Больше всего заболевших в Тирасполе: из 2279 пациентов инфекционных стационаров 1007 проходят лечение в двух столичных госпиталях. В Каменской больнице – двое пациентов с подтвержденным диагнозом. Они изолированы. Учреждение в целом решено пока не задействовать под коронавирусные нужды, но оно готово к перепрофилированию. Отмечено также, что в связи с растущим запросом населения увеличилось количество тестируемых граждан. Среднесуточный показатель марта вдвое превышает февральский – 1081 единица (больше он был только в пиковый момент – в декабре минувшего года, когда в сутки исследовали в среднем 1127 проб). Вырос по сравнению с началом года и процент выявляемости: по итогам марта – подтвержден диагноз у 28% протестированных лиц (в феврале – 18%, в январе – 25%). Несколько увеличена и летальность среди COVID-пациентов: если в декабре от сопутствующих заболеваний скончались 1,7% заболевших коронавирусом, то в марте – 2,3%.
Президент спрашивал об обеспеченности медучреждений республики кислородом. Сергей Белоус сообщил, что, по словам Руководителя Оперштаба Руслана Мовы, в течение недели в РКБ было доставлено 3015 баллонов, а в Слободзейский госпиталь – 1920. По-прежнему в тестовом режиме работает восстановленная станция в Слободзее. Пробы выработанного здесь жидкого кислорода отправлены для лабораторного исследования на ММЗ. Вывод – полученный кислород пригоден для использования в медицинских целях. Полноценный запуск станции запланирован на текущую неделю. Со дня на день ожидается поставка в республику кислородных концентраторов. В ближайшие дни начнут работать и компьютерные томографы, установленные в дубоссарской больнице и столичном госпитале ветеранов. Есть некоторые трудности с поставкой антикоронавирусного препарата «Ремдесивир», но часть заказанной партии Минздрав ПМР рассчитывает получить уже завтра. Остальные препараты в достатке. Хватает и тестов: в наличии 3564 – на определение антител, 31383 антигентеста и двухмесячный запас ПЦР-тестов.
Главу государства также проинформировали о ходе прививочной кампании. Первую дозу «AstraZeneca» получили 240 изъявивших желание провакцинироваться этим препаратом медиков. Санэпидемслужба собирает данные о желающих привиться «Pfizer». Завтра будет завезена партия этой вакцины в количестве, соответствующем числу заявок. Такой механизм обусловлен особыми условиями, необходимыми для хранения препарата, и ограниченностью срока ее использования после извлечения из специальной морозильной камеры. Поставка в Приднестровье первой партии «Спутник V» ожидается уже в текущем месяце. Договоренность на этот счет достигнута Вадимом Красносельским в ходе его нынешнего визита в российскую столицу. president.gospmr.org