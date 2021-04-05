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Вино и фрукты из Молдавии подорожают на 20%

Вино и фрукты из Молдавии подорожают на 20%

Молдавские производители вина и фруктов ведут переговоры с российскими импортерами о повышении цен на товары из-за прекращения действия льготной пошлины, сообщают «Ведомости» со ссылкой на производителей.

Льготная нулевая пошлина действовала для Молдове до 1 апреля 2021 года, полная ставка составляла 12,5% от таможенной стоимости. Российские пошлины на молдавскую продукцию были введены в 2014 году, когда Россия отказалась от реэкспорта через Молдову продукции других стран вследствие подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает gazeta.ru

Нулевая ставка впервые была введена на некоторые молдавские товары с 2019 года, для молдавских фермеров продление этого режима каждые полгода давало экономию до 30 млн долларов ежегодно.

Директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова считает, что льготная нулевая пошлина будет продлена. Однако Минэкономразвития и Минсельхоз пока не делали заявлений на этот счет.

Повышение цен на молдавскую продукцию составит до 20%, производители будут договариваться с ритейлерами о новых ценах.
gazeta.ru
  • Сегодня, 13:01
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