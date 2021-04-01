Руководители Советов народных депутатов городов и районов Приднестровья на площадке Верховного Совета ПМР подписали протокол о намерениях по межмуниципальному сотрудничеству Советов народных депутатов городов и районов ПМР и создании в нашей республике Ассоциации «Совет муниципальных образований ПМР».
Цель создания Ассоциации местного самоуправления – координация деятельности Советов народных депутатов, проведение мероприятий по вопросам социальной защиты и оказания услуг населению, разработка и реализация проектов по вопросам местного самоуправления, оказание правовой, методической и организационной помощи участникам соглашения, обмен опытом и организация взаимодействия с ассоциациями муниципальных образований регионов Российской Федерации и зарубежных стран. С такой инициативой вышел Тираспольский городской Совет, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Объединить наши усилия необходимо с одной целью – способствовать развитию местного самоуправления и решению тех проблем, которые есть у каждого и в целом в республике. Все руководители органов местного самоуправления готовы участвовать в совместной работе, обмениваться опытом, обмениваться предложениями. У Тираспольского городского Совета, города Тирасполь есть большой опыт в работе как самого Совета, так и взаимодействия на межмуниципальном уровне с Советами других городов РФ и других стран за пределами республики», – подчеркнул Председатель Совета народных депутатов г. Тирасполь Вадим Дони.
На сегодняшний день у города Тирасполь есть многолетний продуктивный опыт работы в рамках Международной ассамблеи крупных городов и столиц. В эту ассоциацию входит 87 городов не только РФ, но и стран СНГ. Это международная площадка, где можно реализовывать свои идеи и обмениваться опытом с городами-участниками данной ассоциации.
«И для Слободзейского района, и для всех районов нашей республики подписание протокола о создании Ассоциации местного самоуправления – это большой шаг для выхода как на международный уровень, так и на уровень сотрудничества между всеми нашими районами. На сегодняшний день у Слободзейского района нет ни одного договора о сотрудничестве ни внутри государства, ни с соседними странами. У Тирасполя есть. Кроме того, создание Ассоциации – это оказание взаимопомощи Советов народных депутатов друг другу, создание и организация общих мероприятий, взаимопомощь в социально-экономическом плане», – отметила Председатель Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея Татьяна Залевская.
«Подписание данного соглашения – это положительный момент для Каменского района. На данной площадке можно будет решить много вопросов, как социальных, так и экономических. Считаю, что депутаты Каменского райсовета поддержат единогласно это решение, так как оно посодействует развитию района», – подчеркнул Председатель Совета народных депутатов Каменского района и г. Каменка Олег Кисничан.
После того, как протокол о намерениях по межмуниципальному сотрудничеству рассмотрят и одобрят депутаты на сессиях городских и районных советов, будет подписано само соглашение между Советами народных депутатов городов и районов. Затем присоединиться к Ассоциации предложат сельским и поселковым Советам народных депутатов .
«В таких Советах есть много активных людей, депутатов со своими предложениями и идеями, реализации которых нужно способствовать. Это принятая норма, когда те или иные муниципальные образования объединяются в структуры. В данном случае мы говорим об Ассоциации для реализации общих целей, общих задач и способствовании развития местного самоуправления», – отметил Председатель Совета народных депутатов г. Тирасполь Вадим Дони.
В работе межрегиональной недели на площадке Совета Федерации России, которая запланирована на май, будут участвовать и представители местных органов самоуправления нашей республики. Городские и районные Советы народных депутатов Приднестровья уже подготовили и отправили в Совет Федерации РФ свои предложения, с какими российскими регионами и городами хотели бы наладить связи на межмуниципальном уровне. vspmr.org