О развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства говорили на совещании у Главы Правительства. Среди участников диалога – руководство Минэкономразвития, Минюста, Минсоцзащиты, главы госадминистраций и представители общественности.
В конце прошлого года Александр Мартынов поручил каждому руководителю исполнительной ветви власти составить топ-5 предложений, способных кардинально повлиять на прогресс конкретной отрасли, территории и республики в целом. Все они направлены на ускорение реализации президентской Стратегии развития ПМР, рассчитанной до 2026 года, сообщается на сайте Правительства.
На текущем совещании стороны обсудили несколько идей в сфере ЖКХ. Одна из них – введение практики финансирования межтарифной разницы в части квартирной платы с направлением сумм на капитальный ремонт жилфонда. Суть предложения заключается в том, чтобы государство покрывало часть затрат на капремонт жилфонда по аналогии с оказанием услуг по поставке воды, тепла и света. Таким образом, для населения тариф не увеличивается, а многоэтажные дома будут приводить в надлежащий вид.
«За прошедшие годы совместными усилиями Президента, Правительства и Верховного Совета удалось в непростых условиях аккумулировать денежные средства в бюджете, направить их на ремонт и восстановление системы ЖКХ. Здесь мы достигли неплохих результатов настолько, насколько это было возможно в условиях ограниченных финансовых ресурсов», – напомнил Александр Мартынов.
Именно механизм межтарифной разницы в коммунальной сфере позволил значительно продвинуться вперед в плане реконструкции сетей и одновременно не повышать стоимость услуг.
Председатель Правительства отметил, что в этом году заложены средства на возврат исторических долгов перед управляющими компаниями. Однако применяемых инструментов недостаточно, полагает Премьер.
Что касается самого состояния жилфонда, здесь позиция Министерства экономического развития и руководителей на местах едина – многоквартирные дома остро нуждаются в реконструкции, а поступаемых средств крайне не хватает для «латания» всех пробелов. Применение инструментария межтарифной разницы в части восстановления жилфонда и придомовых территорий вызвал немало дискуссий.
Руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк выразил мнение общественности.
«Работая с населением, могу сказать одно, что программа субсидирования межтарифной разницы является никем не оспариваемым аргументом социальной поддержки. Абсолютно все понимают и благодарят государство за это субсидирование разницы. Люди с пониманием к нему относятся. Поэтому попрошу пока не отменять этот механизм», – высказался по поводу действующего сегодня инструмента поддержки населения по оплате «коммуналки» Сергей Шерстюк. Он также выступил за покрытие части затрат на капремонт жилфонда.
Завершая обсуждение вопроса, Александр Мартынов подчеркнул: оставлять жилфонд в нынешнем состоянии (порой плачевном) ни в коем случае нельзя. Государство обязано подключиться к решению проблемы. Как это сделать грамотно, решит рабочая группа в широком составе (из числа представителей Минэкономразвития, Минюста, Минсоцзащиты, глав госадминистраций и общественности). Итоги ее работы обсудят в следующем месяце. gov-pmr.org