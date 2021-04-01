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Сербия активно замещает Молдову на рынке яблока России

Сербия активно замещает Молдову на рынке яблока России

Аналитики обращают внимание на интересные изменения на рынке яблока. Отмена налоговых льгот на поставку яблока из Молдовы в Россию с 1 апреля привела к резкому росту интереса российских импортёров фруктов к сербскому яблоку. Сербские поставщики быстро откликнулись, т.к. запасы яблока в фруктохранилищах Сербии достаточно высоки, а цены на яблоко на рынке Евросоюза в последние недели находились под давлением, передает east-fruit.com

При этом Сербия в последние два сезона активно искала альтернативы рынку России при экспорте свежего яблока, т.к. сербские садоводы и трейдеры столкнулись с растущей конкуренцией на рынке РФ. Кроме того, оказалось, что за качественное яблоко, которое Сербия может производить и экспортировать, вполне можно получить более высокую чем в РФ цену на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и даже Великобритании и некоторых стран ЕС.

Однако сейчас поставки яблока высокого и среднего качества в Россию из Сербии оказались весьма актуальными, ведь цены здесь достигают сейчас 90-92 цента США за кг за такую продукцию. Возможно, также, одной из причин роста спроса стала переоценка запасов собственной продукции российскими трейдерами, ведь в январе 2021 года импорт яблок оказался неожиданно низким. Кстати, в январе этого Сербия тоже снизила отгрузки яблока в Россию по сравнению с экспортом в январе 2020 года на 22%. При этом нарастила поставки в ОАЭ в два раза, а в Саудовскую Аравию и вовсе отправила рекордный объём продукции, хотя годом ранее поставила туда в январе лишь одну партию яблока.

Рост отгрузок яблока из Сербии в Россию уже даже привёл к росту стоимости фрахта автотранспорта в этом направлении.
east-fruit.com

  • Сегодня, 07:05
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