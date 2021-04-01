Аналитики обращают внимание на интересные изменения на рынке яблока. Отмена налоговых льгот на поставку яблока из Молдовы в Россию с 1 апреля привела к резкому росту интереса российских импортёров фруктов к сербскому яблоку. Сербские поставщики быстро откликнулись, т.к. запасы яблока в фруктохранилищах Сербии достаточно высоки, а цены на яблоко на рынке Евросоюза в последние недели находились под давлением, передает east-fruit.com
При этом Сербия в последние два сезона активно искала альтернативы рынку России при экспорте свежего яблока, т.к. сербские садоводы и трейдеры столкнулись с растущей конкуренцией на рынке РФ. Кроме того, оказалось, что за качественное яблоко, которое Сербия может производить и экспортировать, вполне можно получить более высокую чем в РФ цену на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и даже Великобритании и некоторых стран ЕС.
Однако сейчас поставки яблока высокого и среднего качества в Россию из Сербии оказались весьма актуальными, ведь цены здесь достигают сейчас 90-92 цента США за кг за такую продукцию. Возможно, также, одной из причин роста спроса стала переоценка запасов собственной продукции российскими трейдерами, ведь в январе 2021 года импорт яблок оказался неожиданно низким. Кстати, в январе этого Сербия тоже снизила отгрузки яблока в Россию по сравнению с экспортом в январе 2020 года на 22%. При этом нарастила поставки в ОАЭ в два раза, а в Саудовскую Аравию и вовсе отправила рекордный объём продукции, хотя годом ранее поставила туда в январе лишь одну партию яблока.
Рост отгрузок яблока из Сербии в Россию уже даже привёл к росту стоимости фрахта автотранспорта в этом направлении. east-fruit.com