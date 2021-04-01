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Матвиенко рассказала о значимости послания Путина Федеральному собранию

Матвиенко рассказала о значимости послания Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, обозначенные в нем поручения потребуют быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он также заявил, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме, остальные его детали прорабатываются, передает ТАСС.

"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", - сказала Матвиенко.

"Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание", - продолжила спикер Совфеда.

Она назвала послание президента важнейшим политическим и общественным событием. "В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение", - добавила Матвиенко.

tass.ru
  • Сегодня, 07:11
  • DTV
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