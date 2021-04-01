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На Херсонщине продолжают гибнуть краснокнижные птицы

На Херсонщине продолжают гибнуть краснокнижные птицы

На выходных поступило три новых сообщения о гибели птиц, полиция Украины открыла еще два уголовных дела.

В Херсонской области на выходных в полицию поступило еще три сообщения о гибели краснокнижных птиц. Об этом сообщает пресс-служба полиции в понедельник, 12 апреля, передает korrespondent.net.

"В первом случае руководитель заповедника "Аскания-Нова" сообщил, что на их территории возле искусственных озер было выявлено 7 мертвых серых журавлей, которые внесены в Красную книгу Украины. А в Каховском районе вблизи с. Богдановка в лесополосе и у оросительного канала также были обнаружены мертвыми 12 серых журавлей, 14 диких уток и 5 чаек", - сказано в сообщении.

На месте происшествия отобраны образцы почвы и воды, которые направлены на экспертизу. Открыты еще два уголовных производства по статье о загрязнении или порче земель.

Кроме того, в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что на полях в Каховском районе обнаружил шесть мертвых серых журавлей. Обстоятельства гибели птиц устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные птицы - на этот раз стало известно о смерти еще девяти серых журавлей и трех огарей красных.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:11
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