На выходных поступило три новых сообщения о гибели птиц, полиция Украины открыла еще два уголовных дела.
В Херсонской области на выходных в полицию поступило еще три сообщения о гибели краснокнижных птиц. Об этом сообщает пресс-служба полиции в понедельник, 12 апреля, передает korrespondent.net.
"В первом случае руководитель заповедника "Аскания-Нова" сообщил, что на их территории возле искусственных озер было выявлено 7 мертвых серых журавлей, которые внесены в Красную книгу Украины. А в Каховском районе вблизи с. Богдановка в лесополосе и у оросительного канала также были обнаружены мертвыми 12 серых журавлей, 14 диких уток и 5 чаек", - сказано в сообщении.
На месте происшествия отобраны образцы почвы и воды, которые направлены на экспертизу. Открыты еще два уголовных производства по статье о загрязнении или порче земель.
Кроме того, в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что на полях в Каховском районе обнаружил шесть мертвых серых журавлей. Обстоятельства гибели птиц устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные птицы - на этот раз стало известно о смерти еще девяти серых журавлей и трех огарей красных. korrespondent.net