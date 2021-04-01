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В Украине дешевеют яйца, масло, хлеб и картофель

В Украине дешевеют яйца, масло, хлеб и картофель

В Минэкономики заявили, что рост цен на продукты прекратился, а по некоторым позициям наблюдается снижение.
За последнюю неделю в Украине подешевел ряд социальных продуктов, в частности, некоторые виды хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет korrespondent.net.

"По данным оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

Представители НАСУ Укрцукор также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

"Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара было отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен не наблюдается. На сегодня оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с НДС", - говорится в сообщении НАСУ Укрцукор на их странице в Facebook.

Отмечается, что в частности, это связано с ожиданием в ближайшее время на импорт в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки на внутреннем рынке. Также в некоторых регионах Украины оптово-отпускная цена на сахар уже снизилась.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:24
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