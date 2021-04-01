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Украинцам под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства

Украинцам под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства

Заказы злоумышленники принимали через интернет, а рассылали "чудо-препараты" покупателям с помощью почтовых сервисов.
В Кировоградской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая сбывала через сеть наркотики под видом таблеток для похудения. Об этом в среду, 14 апреля передали в пресс-службе Национальной полиции.

Во время обысков, которые проводились одновременно по шести адресам, правоохранители обнаружили и изъяли несколько тысяч банок и блистеров с десятками различных наименований медицинских препаратов, чеки о денежных переводах, записные книжки с данными клиентов, оргтехнику, пластиковые платежные карточки, наличные средства, полученные от продажи психотропов, пишет korrespondent.net.

Сообщается, что "бизнесом" занимались пять граждан. По материалам следствия, продавцы наркотиков находили лиц, готовых приобрести очень эффективный препарат, якобы способный помочь им стать стройнее, и отсылали клиентам таблетки после получения предоплаты.

"Обнаруженные в ходе обысков медицинские препараты в Украине отнесены к перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и запрещены для немедицинского употребления", - уточняют в полиции.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"Драг-диллерам" грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинцам под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства

Украинцам под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства

Украинцам под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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