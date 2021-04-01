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Зеленский подписал закон, приравнивающий е-паспорта к бумажным

Зеленский подписал закон, приравнивающий е-паспорта к бумажным

Закон, вступающий в силу в августе, закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус № 1368-ІХ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Законопроект был принят Верховной Радой 30 марта 2021 года, пишет korrespondent.net.

Так, закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг; услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе.

Е-паспортами могут пользоваться только те украинцы, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

Отмечается, что на сегодняшний день электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) пользуются около пяти миллионов граждан - через мобильное приложение портала госуслуг Дія.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

korrespondent.net
  • Вчера, 21:10
  • DTV
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