Закон, вступающий в силу в августе, закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус № 1368-ІХ, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг; услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе.
Е-паспортами могут пользоваться только те украинцы, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
Отмечается, что на сегодняшний день электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) пользуются около пяти миллионов граждан - через мобильное приложение портала госуслуг Дія.