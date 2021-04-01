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Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансовой полиции в Приднестровье

Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансовой полиции в Приднестровье

Министр внутренних дел ПМР Руслан Мова принял участие в ежегодной научной конференции «Яковлевские чтения», которая проходит в эти дни в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко. Тема доклада руководителя правоохранительного ведомства – «Перспективы создания в Приднестровье финансовой полиции и пути совершенствования деятельности по противодействию финансовой преступности», сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.

«Существуют различные органы государственного финансового контроля, имеющие своей целью проведение мероприятий по контролю финансово-хозяйственной деятельности: Налоговая служба, Счётная палата, Государственный таможенный комитет, органы внутренних дел, которые солидарно наделены полномочиями по обнаружению налоговых правонарушений и преступлений. Несмотря на наличие целой системы контролирующих органов, борьба с наиболее тяжкими и латентными преступлениями не является эффективной и требует совершенствования», – отметил Руслан Мова.

По данным Информационно-аналитического контрольного центра Департамента информации и связи МВД ПМР, по результатам проверок налоговых органов фиксируется только треть преступлений. Около 70% выявляют сотрудники органов внутренних дел.

По словам министра, разграничение полномочий по противодействию общеуголовной и финансовой преступности между полицейским и другими ведомствами существует в США, Великобритании, во Франции, в Италии. В странах СНГ финансовая полиция создана в Белоруссии, Грузии, Киргизии, Казахстане.

«На основании вышеизложенного можно сделать вывод о двух возможных направлениях совершенствования функции по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. Первое – наделить Государственную налоговую службу Министерства финансов ПМР полномочиями по проведению оперативно-разыскной деятельности с целью выявления признаков совершения налоговых преступлений с последующей передачей материалов в органы предварительного следствия, а также осуществления оперативного сопровождения предварительного расследования. Второе направление предусматривает создание качественно нового государственного органа, который осуществлял бы в полном объёме функцию по выявлению и раскрытию преступлений, посягающих на финансовую систему государства, – Финансовой полиции Приднестровской Молдавской Республики», - сказал Руслан Мова.

Он подчеркнул, что первый путь реформирования менее затратный, однако и менее эффективный. Тогда как деятельность предлагаемого нового контролирующего органа будет широко охватывать многие составляющие экономической сферы жизнедеятельности.

«Следует отметить, что на сегодняшний день возникла необходимость значительного укрепления государственной системы противодействия налоговой преступности, которая в идеальном варианте предусматривала бы единый правоохранительный цикл выявления, пресечения и расследования налоговых преступлений. Это возможно реализовать путём создания специализированного правоохранительного органа финансовой полиции, одной из основных задач которой было бы противодействие налоговым преступлениям», – резюмировал министр внутренних дел.
novostipmr.com
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