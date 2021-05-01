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В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов на поезда

В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов на поезда

В течение текущего года тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом внутри страны вырастут на 22%.

Билеты на поезда Укрзализныци ежемесячно будут дорожать на 2%, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%. Об єтом в пятницу, 30 апреля, сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в эфире телеканала Украина 24.

Он же дал совет пассажирам железной дороги, как сэкономить на билетах, передает korrespondent.net.

"Есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2% - это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов", - отметил Перцовский.

Он обратил внимание, что уже сейчас открывается на лето почти 30 новых направлений, популярных у туристов: в том числе на Черное и Азовское моря и к Карпатским горам.

"Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше", - рекомендовал Перцовский.

Также представитель УЗ рассказал о новых направлениях.

"Мы впервые за много лет объединили Днепр и Харьков, через несколько недель заработает направление Мариуполь - Одесса", - сказал он.

Напомним, полицейские совместно с сотрудниками военизированной охраной будут проводить спецрейды в поездах, курсирующих во время майских праздников.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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