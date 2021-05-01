Мероприятия в память о жертвах событий 2 мая 2014 года, когда в результате спровоцированных пророссийскими боевиками уличных столкновений погибли 48 человек, проходят сегодня в Одессе.
Как передают корреспонденты «Думской», народу на Куликовом поле пока немного. Все проходит спокойно, без эксцессов.
Полиция следит, чтобы на площадь не пронесли запрещенные предметы (оружие, взрывчатку, коммунистическую или нацистскую символику, а также георгиевские ленты), и предупреждает граждан о необходимости ношения масок. У кого нет средств индзащиты, может получить их бесплатно.
Цветы несут и к импровизированному мемориалу погибшим проукраинским активистам Андрею Бирюкову и Игорю Иванову. Что интересно, среди тех, кто пришел почтить их память, были и священники УПЦ МП.
На Соборной площади собираются представители патриотических организаций, которые намерены пройти маршем до парка Шевченко.
По самым скромным подсчетам, в марше примет участие не менее 700 человек.
Участники Марша защитников Одессы почтили минутой молчания память патриотов, погибших 2 мая в центре города — Андрея Бирюкова и Игоря Иванова. Сейчас представители духовенства проводят молебен.
В 13:05. Марш стартовал. На Дерибасовской произошел конфликт. Сидящий в кафе мужчина что-то сказал участникам шествия, и едва не вспыхнула драка, но правоохранители ее предотвратили. В 13:37. Патриоты дошли до парка Шевченко. Начинается митинг в формате открытого микрофона. Среди выступающих — Андрей Билецкий, экс-нардеп и бывший командир полка «Азов».
ОБНОВЛЕНО В 13:41. Участник АТО и руководитель «Veterans Hub Odesa» Александр Голопотелюк: «Мы защитили украинскую Одессу. Враг должен знать, что он обломает зубы об Одессу и пусть не бряцает оружием у наших границ».
По данным полиции, в Марше защитников Одессы приняло участие примерно 1200 человек. По задержанным. На Соборке остановили мужчину в футболке с коммунистической символикой. Кроме того, правоохранители заинтересовались чешским фотографом Витом эль-Хассаном, который, по некоторым данным, работает на Анатолия Шария. Куликово поле закрыли до 15:00 из-за большого количества людей. Люди конфликтуют с правоохранителями.
В 15:03. На площадь пустили группу с шариками и голубями.