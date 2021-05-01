Полицейские Одессы начали уголовное производство по факту использования запрещенных символов жителем города.
Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики - без уточнения, какой именно. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Как сказали правоохранители, сейчас задержанный дает объяснения по поводу своего внешнего вида в отделе полиции, пишет odessa.strana.ua.
Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи - до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.
В Одессе регулярно заводят уголовные дела на сторонников СССР за символику. odessa.strana.ua