Под документом также поставили подписи лидеры Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Главы государств настроены на сотрудничество. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, находясь с рабочим визитом в Варшаве подписал совместную декларацию президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, сообщает пресс-служба главы государства.
В документе говорится, что лидеры пяти стран встретились в столице Польши на торжествах по случаю празднования 230-й годовщины принятия Польшей Конституции 3 мая. Конституция была принята в 1791 году. Это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, вступивший в силу, сообщает korrespondent.net.
"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности", - говорится в декларации.
Главы государств отметили, что солидарность народов является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.
"Руководствуясь этим убеждением, мы привержены к продолжению диалога и сотрудничеству государств, которые мы представляем", - отмечается в документе.
Декларацию подписали президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс и президент Литовской Республики Гитанас Науседа. korrespondent.net