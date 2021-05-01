Согласно отчету уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, нынешний одесский гимн нарушает закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Причина - гимн Одессы написан на русском языке.
Креминь в комментарии "Стране" сказал, что теперь гимн должен быть либо переведен на украинский язык, либо должен быть новый официальный гимн.
"Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета - я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя - это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой - это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать", - говорит омбудсмен.
Гимн Одессы
Тарас Креминь также сказал, что недавно провел личную встречу с мэром Одессы Геннадием Трухановым по поводу имплементации закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка".
"По итогу пришли к выводу, что закон должен быть мощно защищен", - сказал обмудсмен.
Он также заявил, что по договоренности с Трухановым, с председателями облгосадминистрации и облсовета, в скором времени будет введена должность нового заместителя главы ОГА, отвечающего за гуманитарный профиль, который будет следить за исполнением языкового законодательства в регионе.
"Надо помогать гуманитарной сфере, чтобы роль украинского языка утверждалась. Но хочу напомнить, что с 16 июля каждый претендент на государственную службу, должен добавлять к своим документам сертификат на уровень владения государственным языком. Нужно создать условия, чтобы каждый желающий не был дискриминирован в праве получить знания по украинскому языку", - сказал Тарас Креминь.
Он не думает, что ситуация с требованием по изменению гимна Одессы может вызвать конфликт в обществе.
"Вопрос не в гимне, вопрос в том, каким образом объединить граждан Украины. Мне кажется, что нас может объединить только понимание того, что закон может быть суровым, но это - закон. И местные органы власти должны способствовать тому, чтобы рекомендации в языковом вопросе были реализованы", - заявил омбудсмен.
Труханов: горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал "Стране", собирается ли менять одесский гимн.
"Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен.
Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена вспомнил цитату Бабеля: "Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость", - сказал Труханов, уточнив, что и он сам лично не видит необходимости менять одесский гимн.
Он также подтвердил, что встречался с Тарасом Креминем и посоветовал ему "отнестись к Одессе и проживающим на ее территории национальностям с уважением. Но, по всей видимости, меня не услышали. Поэтому постараюсь провести больше встреч-разъяснений".
Мэр Одессы сказал, что в городе создано Объединение национальностей Одессы и в честь Дня Европы (в этом году он будет отмечаться 15 мая) планируется провести расширенное заседание с дипломатическим корпусом и с представителями всех национальностей.
"Там мы хотим показать всем, и в том числе Креминю, насколько Одесса многогранна. К ней нельзя подходить со стандартными лекалами", - сказал Труханов. odessa.strana.ua