Новый законопроект сделает изменение места регистрации декларативным. На портале Дія нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживает человек.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Документ, в случае принятия даст возможность получать прописку онлайн. Также, из украинских паспортов исчезнет штамп о месте проживания. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
Появление законопроекта № 5463 под названием "Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" прокомментировал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает korrespondent.net.
"В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит изменить место регистрации онлайн. Услугой могут пользоваться как владельцы паспортов-книжечек, так и ID-карт", - пояснил Федоров.
По его словам, вместо того, чтобы идти в ЦНАП или военкомат, достаточно будет авторизоваться в приложении Дія или на портале и "сделать несколько кликов".
Министр напомнил, что сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях.
"Принятие закона избавит граждан от этого", - добавил Федоров.
Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки. korrespondent.net