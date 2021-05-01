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В Украине отменят справку о прописке

В Украине отменят справку о прописке

Новый законопроект сделает изменение места регистрации декларативным. На портале Дія нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживает человек.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Документ, в случае принятия даст возможность получать прописку онлайн. Также, из украинских паспортов исчезнет штамп о месте проживания. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

Появление законопроекта № 5463 под названием "Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" прокомментировал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает korrespondent.net.

"В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит изменить место регистрации онлайн. Услугой могут пользоваться как владельцы паспортов-книжечек, так и ID-карт", - пояснил Федоров.

По его словам, вместо того, чтобы идти в ЦНАП или военкомат, достаточно будет авторизоваться в приложении Дія или на портале и "сделать несколько кликов".

Министр напомнил, что сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях.

"Принятие закона избавит граждан от этого", - добавил Федоров.

Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки.
korrespondent.net
  • Вчера, 23:20
  • DTV
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