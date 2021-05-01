Украина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 года, его ожидаемая стоимость - 3,4 миллиарда гривен(102 млн евро)Об этом сообщил «Укравтодор» на странице в Facebook.facebook.com
Тендер на проектирование и строительство моста, который должен стать основой новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом, объявили на Prozorro.
Он соединит украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и молдавскую М-2.
Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косэуць (Молдова).
Строительство моста через Днестр вблизи Ямполя будет осуществляться по модели проектируй-строй. Это означает, что подрядная организация, которая победит в тендере, будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами.
Кроме моста, нужно будет построить 1,6 километров подхода со стороны Украины и 5 километров со стороны Молдовы.
Финансировать работы будет государственный бюджет Украины, сообщает news.pn