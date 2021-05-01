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Украина планирует запустить в космос семь спутников

Украина планирует запустить в космос семь спутников

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.

Об этом заявил председатель ГКАУ Владимир Тафтай в интервью телеканалу «Перший Діловий», передает unian.net

«Стоят очень амбициозные цели. Это – создание украинской спутниковой группировки. Кроме «Сич-2-30», будет запущено ещё шесть спутников. Они будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли, то есть, это будет фотографирование поверхности Земли из космоса для целей обороны, безопасности, экономической безопасности, использования ископаемых, других природных ресурсов, предотвращение или раннее выявление катастроф, пожаров, наводнений», - сказал он.

unian.net
  • Сегодня, 07:39
  • DTV
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