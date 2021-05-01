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Про нас иначе. Ангелы земли

Про нас иначе. Ангелы земли

Ни для кого уже не секрет, что экология на планете стремительно ухудшается. Долгие годы землю посыпали гербицидами, что негативно повлияло на ёё качество и плодородность. В настоящее время, да и в обозримом будущем, спрос на экологически чистые продукты питания будет устойчиво расти. И сегодня по всему миру всё больше появляется экологически настроенных компаний и производств, задача которых прокормить человечество без химии и гмо. Понимая это, все большее количество людей возвращается к былому методу – органическому земледелию, и тут дождевые черви исполняют ключевую роль.

В селе Тея Григориопольского района есть специальная ферма. Здесь нет птиц, коров и коз. Это - вермиферма, где выращивают земляных червей.

  • Сегодня, 12:49
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