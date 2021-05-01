Ни для кого уже не секрет, что экология на планете стремительно ухудшается. Долгие годы землю посыпали гербицидами, что негативно повлияло на ёё качество и плодородность. В настоящее время, да и в обозримом будущем, спрос на экологически чистые продукты питания будет устойчиво расти. И сегодня по всему миру всё больше появляется экологически настроенных компаний и производств, задача которых прокормить человечество без химии и гмо. Понимая это, все большее количество людей возвращается к былому методу – органическому земледелию, и тут дождевые черви исполняют ключевую роль.
В селе Тея Григориопольского района есть специальная ферма. Здесь нет птиц, коров и коз. Это - вермиферма, где выращивают земляных червей.