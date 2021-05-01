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У Порошенко призвали Зеленского "жить, как Голобородько"

У Порошенко призвали Зеленского "жить, как Голобородько"

В партии "Европейская солидарность" призвали президента Владимира Зеленского "жить как Голобородько" и покинуть госрезиденцию в Конча-Заспе.

Как сказано в заявлении политсилы, опубликованном на сайте ее пресс-службы, пятый президент Петр Порошенко – единственный, кто не жил на государственной даче, передает obozrevatel.com

В "ЕС" также напомнили, что семья Зеленских якобы владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на их итальянскую фирму San Tommaso SRL. Также семь квартир, одна из которых – в Лондоне и квартира в Ялте. Также там отметили, что президент имеет квартиру на Грушевского, 9 – около Офиса президента.

В политсиле подчеркнули, что поддерживают намерения Совета национальной безопасности и обороны разобраться, кто проживает в Конча-Заспе.

Ранее, Зеленский поручил провести полный учет земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планируется установить перечень лиц, которые там проживают.

В целом речь идет о почти 400 гектаров заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.
obozrevatel.com
  • Сегодня, 07:36
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