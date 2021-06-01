Министр агрополитики Украины заявил о значительной деградации земель. Земли под консервацию будут определяться с помощью спутникового мониторинга.
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что 6 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Украине требуют консервации. Об этом он сказал в понедельник, 7 июня, на Всеукраинском форуме Украина 30. Экология.
Глава Минагрополитики констатировал значительную деградацию земель. В первую очередь речь идет о водной эрозии, пишет korrespondent.net.
"Сегодня более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации. Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие три месяца Кабинет министров примет соответствующее постановление", - отметил министр.
Лещенко рассказал, что консервация земли будет происходить на основе анализа почв и спутникового мониторинга.
"Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных", - заявил Лещенко.
Также министр заявил, что необходимо расширить объем органических земель в Украине.
"Нам нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку. А в следующем году планируем увеличить поддержку в несколько раз для органической продукции", - сказал глава Минагрополитики.
По его словам, формирование органических земель является очень серьезным потенциалом для Украины.
Напомним, Лещенко также заявил, что из-за изменения климата две трети земли Украины стали зоной рискованного земледелия.