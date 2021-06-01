В Украину пытаются въехать граждане, вакцинированные российским препаратом. В связи с этим в ГПСУ напомнили необходимые условия для пересечения границы.
Украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом Спутник V, сообщает пресс-служба ГПСУ в четверг, 10 июня, передает korrespondent.net
В ведомстве это объясняют тем, что данная вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Отмечается, что в последнее время в Украину пытались въехать люди, вакцинированные Спутником V.
"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в сообщении.
В ГПСУ напомнили, что для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:
- либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.
Также пограничники напоминают, сертификаты о вакцинации какими препаратами одобрены:
- BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);
- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).
Как известно, с 1 июля начнут действовать COVID-сертификаты в странах ЕС и Шенгена. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.
COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.
Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов. Ранее сообщалось, что Украина уже ведет переговоры с Еврокомиссией о взаимном признании.