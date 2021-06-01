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В Украину не пускают вакцинированных Спутником V

В Украину не пускают вакцинированных Спутником V

В Украину пытаются въехать граждане, вакцинированные российским препаратом. В связи с этим в ГПСУ напомнили необходимые условия для пересечения границы.

Украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом Спутник V, сообщает пресс-служба ГПСУ в четверг, 10 июня, передает korrespondent.net

В ведомстве это объясняют тем, что данная вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что в последнее время в Украину пытались въехать люди, вакцинированные Спутником V.

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

- либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Также пограничники напоминают, сертификаты о вакцинации какими препаратами одобрены:

- BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);

- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);

- Ad26.COV2.S производства Janssen;

- mRNA-1273 производства Moderna;

- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

Как известно, с 1 июля начнут действовать COVID-сертификаты в странах ЕС и Шенгена. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.

COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.

Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов. Ранее сообщалось, что Украина уже ведет переговоры с Еврокомиссией о взаимном признании.

korrespondent.net
  • Вчера, 19:10
  • DTV
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