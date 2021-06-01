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Сотрудница института биотехнологий в Киеве похитила опасные штаммы вируса

Сотрудница института биотехнологий в Киеве похитила опасные штаммы вируса

Бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса особенно опасного заболевания, которые намеревалась в дальнейшем сбыть. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для скрытия преступления, завсектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала, передает korrespondent.net.

"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске. Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Женщине сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:32
  • DTV
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