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Омбудсмен Украины призвал спортсменов говорить на украинском

Омбудсмен Украины призвал спортсменов говорить на украинском

Речь личного общения спортсменов не является сферой действия закона о языке, но на пресс-конференциях украинский обязателен, напомнил омбудсмен.
Украинские спортсмены на публичных выступлениях, комментариях и пресс-конференциях должны говорить на украинском языке. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в четверг, 1 июля, сообщает korrespondent.net.

Омбудсмен прокомментировал то, что футболист Артем Довбик после матча сборной Украины со шведами на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке.

"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее. Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке", - сказал Кремень.

По его словам, в 2020 году были отправлены информационно-разъяснительные письма по положениям закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 156 спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам.

"Речь личного общения спортсменов не является сферой действия закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии. Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, поклонников из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований…", - добавил Кремень.

Омбудсмен подытожил, что рекомендации предоставлены повторно всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию.

Напомним, накануне Зеленский позвонил сборной по футболу перед матчем со шведами.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:10
  • DTV
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