В социальных сетях распространяется видео, на котором бывший президент Украины Петр Порошенко комментирует из фан-зоны проигрыш сборной Украины англичанам в четвертьфинале чемпионата Европы. Напомним, что Англия разгромила украинскую команду со счетом 4:0. Порошенко попытался приободрить украинцев, но вместо этого заплетающимся языком дал весьма странный комментарий, передает mk.ru.
Порошенко отметил, что он с национальной сборной – в радости и поражении. Пусть матч с англичанами оказался и неудачным, но победы будут еще впереди.
«Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину», – медленно выразил свою мысль Порошенко.
Порошенко давал комментарий, приобняв свою жену Марину, улыбавшуюся и не сказавшую ни слова. Пользователи Сети пошутили по поводу состояния Порошенко: мол, быть пьяным после такого разгромного поражения не зазорно. «Ох и поболел, мужик... Завтра тоже болеть будет», – сыронизировал один читатель. mk.ru