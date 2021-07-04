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В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Англия–Украина

В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Англия–Украина

В социальных сетях распространяется видео, на котором бывший президент Украины Петр Порошенко комментирует из фан-зоны проигрыш сборной Украины англичанам в четвертьфинале чемпионата Европы. Напомним, что Англия разгромила украинскую команду со счетом 4:0. Порошенко попытался приободрить украинцев, но вместо этого заплетающимся языком дал весьма странный комментарий, передает mk.ru.

Порошенко отметил, что он с национальной сборной – в радости и поражении. Пусть матч с англичанами оказался и неудачным, но победы будут еще впереди.

«Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину», – медленно выразил свою мысль Порошенко.



Порошенко давал комментарий, приобняв свою жену Марину, улыбавшуюся и не сказавшую ни слова. Пользователи Сети пошутили по поводу состояния Порошенко: мол, быть пьяным после такого разгромного поражения не зазорно. «Ох и поболел, мужик... Завтра тоже болеть будет», – сыронизировал один читатель.
mk.ru
  • Сегодня, 07:26
  • DTV
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