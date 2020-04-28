В Украине утверждена структура собственности юридических лиц. Понятие "структура собственности" юридического лица появилось в Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» еще полтора года назад, однако фактически не действовало. Ситуация изменилась после утверждения Положения о форме и содержании структуры собственности (далее - Положение), которое вступило в силу с 11 июля 2021 года, передает korrespondent.net.
Что нужно знать юридическим лицам в связи с утверждением Положения
1. Все общества с ограниченной ответственностью в Украине, которые созданы до 28.04.2020 года, обязаны не позднее 11 октября 2021 года, подать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарах, то есть реальных владельцах компаний. В зависимости от статуса участников юридического лица (резидент или нерезидент) будет меняться необходимый пакет документов. Невыполнение данного требования грозит штрафом в размере от 17 000 до 51 000 грн.
2. Юридические лица должны иметь и поддерживать информацию о бенефициаре и структуре собственности в актуальном состоянии. При возникновении изменений, юридические лица обязаны в течение 30 рабочих дней сообщить об этом и подать государственному регистратору подтверждающие документы.
3. Кроме того в будущем, компании должны ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года, после даты государственной регистрации, подтверждать сведения о своих бенефициарах.
Обновить сведения о владельцах компании в ЕГР можно как путем проведения отдельного регистрационного действия, так и при совершении любых других регистрационных действий.
За нарушение требований о раскрытии информации о конечных бенефициарах предусмотрен не только административный штраф, но и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, при внесении в сообщение заведомо недостоверных сведений.
Как повлияют такие изменения на государственную регистрацию юридических лиц
Ожидается, что раскрытие конечных бенефициарных владельцев позволит повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, после утверждения формы структуры собственности государственных регистраторов ожидает новая волна ажиотажа из желающих обновить данные в ЕГР о своих бенефициарах, а руководителей юридических лиц – квест по регистрации необходимых изменений. Получить всю необходимую помощь по этому вопросу можно в Адвокатском объединении "КФ "Доминанта". Профессиональные юристы помогут проанализировать корпоративную структуру и подготовить необходимые документы согласно новым правилам. korrespondent.net