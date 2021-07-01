Пассивы компании АВК превышают ее активы, также у нее отрицательный результат платежеспособности. Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию АВК, пишет Finbalance.
Суд признал, что у должника превышение размера пассива над его активами, недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов и коэффициент обеспеченности собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности, передает korrespondent.net.
Также у компании отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.
"Судом установлено, что на стадии внешнего управления после публикации об открытии производства по делу о банкротстве потенциальных предложений по восстановлению платежеспособности АВК путем проведения санации ни к распорядителю имущества, ни в хозяйственный суд не поступало. Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом", – говорится в решении суда.
Напомним, год назад Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает открывать дела о банкротстве юрлиц-должников на период карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и 90 дней после него. korrespondent.net