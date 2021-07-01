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Морская вода в курортной Затоке признана непригодной для купания

Морская вода в курортной Затоке признана непригодной для купания

Специалисты взяли пробы воды на 22 пляжах Одесской области. Три из них не соответствовали гигиеническим требованиям.

В курортной Затоке в Одесской области качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует нормативным требованиям. В трех рекреационных зонах отдыхающим не рекомендуется купаться, сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, передает korrespondent.net.

"На 22 пляжах Одессы и области, имеющих официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пгт Затока Белгород-Днестровского района не соответствовали гигиеническим требованиям три пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям:

прибрежная зона района Центральный;

прибрежная зона района Солнечный;

прибрежная зона район Лиманский.

К слову, такая ситуация в Затоке удерживается с начала месяца. Ранее также сообщалось о непригодности для купания морской воды в районе Затоки.

korrespondent.net
  • Вчера, 19:34
  • DTV
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