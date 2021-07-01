Под Верховной Радой проходит всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих неотложного перерасчета пенсий. В какой-то момент они сорвались, и начался прорыв к входу в парламент, где протестующих встретили кордоны силовиков, передает ukraine.segodnya.ua.
Главное требование митингующих – чтобы им выплатили пересчитанные пенсии. Им добавили по 2000 грн, но не выплатили, потому что Кабмин не утвердил. Они требуют выполнения закона №2262 о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Ветераны скандировали фамилию спикера парламента Дмитрия Разумкова и требовали встречи. Они заявляли, что если через 5 минут к ним не выйдут, они сами зайдут в здание парламента.
Нервы митингующих не выдержали, и они пошли на штурм даже после того, как к ним вышел-таки Разумков. От проникновения в здание парламента силовиков-пенсионеров сдерживают полиция и Нацгвардия.
Отметим, что ранее на акции возле Кабмина у протестующих принял заявление представитель правительства. Подобная акция экс-силовиков проходит не первый раз, но сегодня – одна из самых массовых.
Стало известно от нашего горреспондента с места событий, что правоохранители даже применяли газовые балончики против митингующих. После непродолжительных стычек часть ветеранов перекрыли дорогу на улице Грушевского, часть осталась под Радой. Пока там все спокойно.
Напомним, 29 июня в центре Киева прошла акция протеста ФОПов. Тогда между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. В результате полицейские отобрали у митингующих атрибутику и поломали гробы. Мы разбирались, кто стоит за протестами предпринимателей.
А 1 июля под Верховной Радой собрался митинг против Медведчука. Люди также требовали отправить в отставку секретаря СНБО Алексея Данилова.